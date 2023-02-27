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2 часа назад

Ольга Орлова рассказала о редкой проблеме со здоровьем после беременности

Super.ru

Экс-солиста группы «Блестящие», а в настоящее время звезда телевидения и интернета Ольга Орлова родила второго ребенка более двух недель назад.

Орлова рассказала о проблеме со здоровьем после беременности
Фото: Super.ruSuper.ru

Беременность была долгожданной, роды прошли успешно, и Ольга каждый день признается, что буквально летает от счастья.

Однако, отвечая на вопросы подписчиков, как она себя чувствует после рождения ребенка в 45 лет, телеведущая все же озвучила одну проблему.

Как выяснилось, у Ольги ощутимо болят ребра.

«Из того, что меня реально беспокоит (в плане боли) — это ребра. Они разошлись во время беременности, и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. Но, к сожалению, редко, но бывает...» — призналась телеведущая в Инстаграме (запрещен в РФ).

Также Ольга рассказала, что за этот короткий период ей уже удалось скинуть 3-4 килограмма. Ну а в течение нескольких месяцев, по словам счастливой мамы, должны и швы после кесарева сечения зажить.

Кстати, несмотря на то, что организм еще полностью не восстановился, Ольга уже вышла на работу.

Телеведущая считает, что если у женщины есть возможность организовать быт так, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, а рядом с ним были надежные люди, то почему бы не выйти на работу?

«Уже неделю работаю и никого не предаю!» — ответила телеведущая подписчице, которая не решается начать работать с семимесячным ребенком на руках (считая это предательством).

Звёзды,Ольга Орлова,
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