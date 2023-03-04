Звезды, которые поплатились здоровьем за худобу

Не секрет, что знаменитости всегда находятся под пристальным вниманием поклонников и журналистов. Они часто появляются на публике и всегда должны выглядеть хорошо. Для многих из них показатель красоты — их фигура.

Фото: Соцсети Соцсети

Из-за навязанных стандартов красоты звезды не жалеют себя, а это может привести к необратимым последствиям. В материале “Рамблера” — о звездах, которые поплатились здоровьем и жизнью в погоне за худобой.

Видео дня

Ксения Бородина

Сейчас телеведущая довольна своей фигурой, но так было не всегда. На заре своей карьеры Бородина прибегала к жестоким способам похудения, которые стоили ей здоровья. Во время работы на “Доме 2” она считала, что выглядела толстой в кадре, поэтому решила быстро и сильно похудеть.

Бородина принимала специальные таблетки. По ее словам, они действительно дают эффект, но длится он не более двух месяцев. После этого у человека нарушается метаболизм и килограммы возвращаются в двойном размере. Телеведущая предупреждает, что волшебных таблеток не существует, поэтому нужно с умом подходить к этому процессу.

“И я в очередной раз поняла: за все, что достается слишком легко, приходится платить двойной ценой. Путь к красоте, красивому телу сложен и тернист”

Карен Карпентер

В конце 60-х годов прошлого века Карен вместе со своим братом Ричардом основала группу Carpenters. Успех был ошеломительным: они собирали стадионы, получали всевозможные награды, а также имели свою звезду на Аллее Славы. Казалось бы, в 20 лет нельзя желать большего. Однако вся слава доставалась брату Карен, из-за чего у нее появились психологические проблемы. Их она заедала вредной едой и сильно поправилась. Однажды на интервью журналисты спросили Карен, не беременна ли она. С этого момента началась ее борьба с лишним весом.

Звезда решила прибегнуть к радикальному способу похудения: не есть вообще ничего. Спустя полгода при росте 1,70 она весила 40 килограммов. Родители забили панику и положили ее в специальную клинику, где она смогла набрать вес. Однако после выхода у девушки началась булимия. Когда ей было 32 года, у нее случился сердечный приступ в родительском доме, и ее доставили в больницу. Врачи не смогли спасти девушку и констатировали, что причиной приступа стала сердечная недостаточность из-за анорексии.

Роман Трахтенберг

Ведущий и шоумен скончался в ноябре 2009 года. У него случился сердечный приступ во время эфира на радиостанции. Одной из версий причины смерти стала жесткая диета, на которой он сидел в последние месяцы жизни.

В интервью Трахтенберг рассказывал, что за два месяца смог сбросить 32 килограмма со ста. По его словам, задумываться о лишнем весе он начал из-за размеров одежды, а также из-за проблем с дыханием.