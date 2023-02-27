В минувшее воскресенье на телеканале НТВ состоялась премьера нового выпуска шоу «Маска». Постоянный член жюри Филипп Киркоров вновь удивил публику откровенными признаниями.
Посмотрев номер артиста, который скрывается под «маской» Скорпиона, Киркоров сделал предположение, что на сцене была его коллега Анастасия Стоцкая. Филипп Бедросович при этом ссылался на свои чувства. Однако следующая его реплика была воспринята неоднозначно.
«Вы были и мерзкой тоже. Но вы всегда были невероятно талантливы, сексуальны, обольстительны, и вы меня увели из семьи», — заявил поп-король.
Отреагировала ли на громкое заявление Киркорова сама Стоцкая, неизвестно.
Ранее мы рассказывали, кто дойдет до финала шоу «Маска», по мнению Киркорова.