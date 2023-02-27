Посмотрев номер артиста, который скрывается под «маской» Скорпиона, Киркоров сделал предположение, что на сцене была его коллега Анастасия Стоцкая. Филипп Бедросович при этом ссылался на свои чувства. Однако следующая его реплика была воспринята неоднозначно.