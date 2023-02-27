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4 часа назад

Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались выступать на коронации Карла III

Газета.Ruиещё 3

Несколько музыкантов отклонили приглашение выступить на коронации короля Карла III. Об этом сообщает Daily Express.

Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались выступать на коронации Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В списке приглашенных артистов оказались Гарри Стайлс, Элтон Джон и группа Spice Girls, однако они отказались от предложения выступить на мероприятии в Виндзорском замке 6 мая.

Ранее известные британские знаменитости, такие как Эд Ширан, Адель и Робби Уильямс, также отказались от возможности выступить на концерте. Предположительной причиной отказа артистов стал их плотный график.

Король лично выбрал музыкальную программу и попросил, чтобы греческая церковная музыка прозвучала в память о его покойном отце принце Филиппе, который скончался в 2021 году.

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