Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались выступать на коронации Карла III

Несколько музыкантов отклонили приглашение выступить на коронации короля Карла III. Об этом сообщает Daily Express.

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В списке приглашенных артистов оказались Гарри Стайлс, Элтон Джон и группа Spice Girls, однако они отказались от предложения выступить на мероприятии в Виндзорском замке 6 мая.

Ранее известные британские знаменитости, такие как Эд Ширан, Адель и Робби Уильямс, также отказались от возможности выступить на концерте. Предположительной причиной отказа артистов стал их плотный график.