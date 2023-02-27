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4 часа назад

Дуа Липа появилась на публике в прозрачном платье

Lenta.ru

Британская певица Дуа Липа появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Дуа Липа появилась на публике в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

27-летняя знаменитость посетила показ бренда GCDS, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Поп-исполнительницу запечатлели на ковровой дорожке в кружевном платье длины макси черного цвет из прозрачной ткани. При этом в руках музыкант держала красную сумку, выполненную в форме сердца.

Lenta.ru

На Липе были туфли на высоком каблуке и платформе в тон наряда. Волосы певицы распустила и выпрямила, а на лицо нанесла макияж smoky eyes в коричневых тонах. На размещенных кадрах видно, что гостья сидела в первом ряду прошедшего дефиле.

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