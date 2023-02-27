Дуа Липа появилась на публике в прозрачном платье

Британская певица Дуа Липа появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.
27-летняя знаменитость посетила показ бренда GCDS, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.
Поп-исполнительницу запечатлели на ковровой дорожке в кружевном платье длины макси черного цвет из прозрачной ткани. При этом в руках музыкант держала красную сумку, выполненную в форме сердца.
На Липе были туфли на высоком каблуке и платформе в тон наряда. Волосы певицы распустила и выпрямила, а на лицо нанесла макияж smoky eyes в коричневых тонах. На размещенных кадрах видно, что гостья сидела в первом ряду прошедшего дефиле.