Иосиф Пригожин заявил, что обожает свою тещу

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в шоу «Звезды сошлись» об отношениях с тещей Галиной.
Пригожин признался, что обожает свою тещу и постоянно заботится о ней. Продюсер помогает матери певицы Валерии по дому и часто путешествует с ней в отпуск. Муж Валерии назвал тещу «второй мамой».
Пригожин отметил, что поладил с матерью певицы уже давно. По словам продюсера, еще при первой встрече теща заявила, что у мужчины «добрые глаза».
Продюсер добавил, что его жена переняла опыт матери. Он назвал Валерию «гениальной свекровью». У певицы есть две невестки — супруги сыновей от первого брака Артемия и Арсения Шульгиных.