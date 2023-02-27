Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
3 часа назад

Иосиф Пригожин заявил, что обожает свою тещу

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в шоу «Звезды сошлись» об отношениях с тещей Галиной.

Иосиф Пригожин заявил, что обожает свою тещу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пригожин признался, что обожает свою тещу и постоянно заботится о ней. Продюсер помогает матери певицы Валерии по дому и часто путешествует с ней в отпуск. Муж Валерии назвал тещу «второй мамой».

Пригожин отметил, что поладил с матерью певицы уже давно. По словам продюсера, еще при первой встрече теща заявила, что у мужчины «добрые глаза».

Продюсер добавил, что его жена переняла опыт матери. Он назвал Валерию «гениальной свекровью». У певицы есть две невестки — супруги сыновей от первого брака Артемия и Арсения Шульгиных.

Звёзды,Артемий Шульгин,Арсений Шульгин,Валерия,Иосиф Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий