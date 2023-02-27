Иосиф Пригожин заявил, что обожает свою тещу

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в шоу «Звезды сошлись» об отношениях с тещей Галиной.

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Пригожин признался, что обожает свою тещу и постоянно заботится о ней. Продюсер помогает матери певицы Валерии по дому и часто путешествует с ней в отпуск. Муж Валерии назвал тещу «второй мамой».

Пригожин отметил, что поладил с матерью певицы уже давно. По словам продюсера, еще при первой встрече теща заявила, что у мужчины «добрые глаза».