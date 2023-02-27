Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
19 минут назад

Deux Moi: Адель помолвлена с бойфрендом Ричем Полом

Газета.Ruиещё 1

34-летняя певица Адель и 41-летний спортивный агент Рич Пол помолвлены и планируют сыграть свадьбу этим летом. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на портал Deux Moi.

Deux Moi: Адель помолвлена с бойфрендом Ричем Полом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации Deux Moi, Адель получила предложение от своего бойфренда. Это заявление поступило к журналистам из «очень надежного источника». Поводом для этого послужило то, что на концерте в Лас-Вегасе несколько дней назад Адель была замечена с огромным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

Пока пара не подтвердила и не опровергла информацию о помолвке. Последний раз Адель и Рич Пол появлялись вместе на Супербоуле в начале февраля.

С 2017 по 2019 год Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. У бывших супругов растет 9-летний сын Анджело Джеймс. С Ричем Полом певица стала встречаться два года назад.

Звёзды,Саймон Конекки,Анджело Джеймс,Адель,Эд Ширан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий