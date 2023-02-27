Deux Moi: Адель помолвлена с бойфрендом Ричем Полом

34-летняя певица Адель и 41-летний спортивный агент Рич Пол помолвлены и планируют сыграть свадьбу этим летом. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на портал Deux Moi.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации Deux Moi, Адель получила предложение от своего бойфренда. Это заявление поступило к журналистам из «очень надежного источника». Поводом для этого послужило то, что на концерте в Лас-Вегасе несколько дней назад Адель была замечена с огромным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

Пока пара не подтвердила и не опровергла информацию о помолвке. Последний раз Адель и Рич Пол появлялись вместе на Супербоуле в начале февраля.