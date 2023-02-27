Костенко дала совет, как перестать ревновать возлюбленного к бывшей

«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать. Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам», — подчеркнула Костенко.