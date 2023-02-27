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42 минуты назад

Анастасия Костенко дала совет, как перестать ревновать возлюбленного к бывшей

Газета.Ru

Модель Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посоветовала девушкам не думать о бывшей возлюбленной своего бойфренда.

Костенко дала совет, как перестать ревновать возлюбленного к бывшей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать. Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам», — подчеркнула Костенко.

Анастасия Костенко и экс-футболист Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. У знаменитостей трое детей — дочери Милана и Ева, а также сын Алексей. У футболиста есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко, с которой он был вместе с 2008 по 2012 год.

С 2012 по 2016 год Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой.

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