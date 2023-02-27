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1 час назад

Харламов рассказал о неприятной ситуации на свадьбе

Lenta.ru

Российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что однажды, когда он был ведущим на свадьбе, отец невесты устроил конфликт из-за того, что юморист на мероприятии говорил на двух языках. Неприятную ситуацию он вспомнил в проекте «Ошуительное хоу», выпуск доступен на YouTube.

Харламов рассказал о неприятной ситуации на свадьбе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Говоря о самых неудачных выступлениях на корпоративах, Харламов вспомнил, что однажды вел свадьбу россиянки и американца

«Я вел для половины американской на английском [языке], для русской — на русском. В какой-то момент подходит отец невесты, сильно отводит меня в сторону, говорит: "Что ты несешь *** [ерунду]?"», — поделился комик.

По словам Харламова, мужчина был недоволен тем, что ведущий говорил в том числе на английском языке. Юморист объяснил собеседнику, что вести свадьбу на двух языках его попросил жених. Однако узнав это, отец невесты устроил драку с гостями со стороны жениха. «Все закончилось тем, что я просто по-русски договаривал весь этот корпоратив и больше по-английски не говорил», — добавил юморист.

Ранее Харламов в «Ошуительном хоу» рассказал о неловком случае, произошедшем на гастролях Comedy Club в ранние годы проекта. Он заявил, что ведущий Таш Саркисян однажды сильно возмутился из-за поданных в гримерку закусок, но не смог объяснить причин своего гнева.

Звёзды,Таш Саркисян,Гарик Харламов,
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