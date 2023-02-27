Харламов рассказал о неприятной ситуации на свадьбе

Российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что однажды, когда он был ведущим на свадьбе, отец невесты устроил конфликт из-за того, что юморист на мероприятии говорил на двух языках. Неприятную ситуацию он вспомнил в проекте «Ошуительное хоу», выпуск доступен на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Говоря о самых неудачных выступлениях на корпоративах, Харламов вспомнил, что однажды вел свадьбу россиянки и американца

«Я вел для половины американской на английском [языке], для русской — на русском. В какой-то момент подходит отец невесты, сильно отводит меня в сторону, говорит: "Что ты несешь *** [ерунду]?"», — поделился комик.

По словам Харламова, мужчина был недоволен тем, что ведущий говорил в том числе на английском языке. Юморист объяснил собеседнику, что вести свадьбу на двух языках его попросил жених. Однако узнав это, отец невесты устроил драку с гостями со стороны жениха. «Все закончилось тем, что я просто по-русски договаривал весь этот корпоратив и больше по-английски не говорил», — добавил юморист.