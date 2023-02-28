Безрукова высказалась о серьезных пластических операциях

Актриса Ирина Безрукова ответила в социальных сетях на обвинения в пластических операциях. Безрукова заявила, что не прибегала к косметическим операциям.
Артистка объяснила, что не является сторонницей "радикальных мер".
По словам актрисы, она только ходит на процедуры, направленные на сохранение молодости. Однако более "серьезных" изменений во внешнем виде она не хочет.
Безрукова не отрицает, что пробовала делать ботокс, но ей не понравилось.
"Мне кажется, если бы все актрисы прибегали к пластическим операциям и косметическим уколам, тогда бы нам пришлось знатно постараться, чтобы понять, кто же все-таки играет ту или иную роль в фильме", - заключила Безрукова.