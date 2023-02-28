Куценко признался, что был влюблён в Буланову

Российский актер театра и кино Гоша Куценко побывал в гостях у режиссера Федора Бондарчука. Он поведал о проектах, в которых принимал участие, а также сделал одно откровенное признание.

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В ходе интервью артист признался, что трудно пережил коронавирусную пандемию. Хотя не обошлось и без положительных моментов, поскольку именно в данный период родилась идея комедийной картины “СидяДома”.

Также актер рассказал о роли полицейского в сериале “1703”, у которого случались нервные срывы и было желание покончить жизнь самоубийством, поэтому он обращался за помощью к эзотерикам. Также главному герою нравилась Татьяна Буланова.