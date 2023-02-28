Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Актер Гоша Куценко признался, что был влюблён в певицу Татьяну Буланову

FBM.ru

Российский актер театра и кино Гоша Куценко побывал в гостях у режиссера Федора Бондарчука. Он поведал о проектах, в которых принимал участие, а также сделал одно откровенное признание.

Куценко признался, что был влюблён в Буланову
Фото: FBMFBM

В ходе интервью артист признался, что трудно пережил коронавирусную пандемию. Хотя не обошлось и без положительных моментов, поскольку именно в данный период родилась идея комедийной картины “СидяДома”.

Также актер рассказал о роли полицейского в сериале “1703”, у которого случались нервные срывы и было желание покончить жизнь самоубийством, поэтому он обращался за помощью к эзотерикам. Также главному герою нравилась Татьяна Буланова.

Куценко рассказал, что сам давным-давно был влюблен в исполнительницу и всегда восхищался её творчеством, так как оно возвращает его в 1990-ые годы. Актер добавил, что Буланова исполнила гениально свою композицию “Опустела без тебя земля”.

Звёзды,Татьяна Буланова,Гоша Куценко,Федор Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий