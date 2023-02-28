Тодоренко показала, как готовится к третьим родам и нарвалась на критику

У 32-летней звезды «Орла и решки» на 2023 год глобальные планы. Один из них — третья беременность. Над этим пунктом, похоже, еще только предстоит поработать, но Регина Тодоренко времени зря не теряет и активно готовится к вынашиванию ребенка. В личном блоге в соцсетях певица разместила шуточное видео, на котором ее супруг Влад Топалов играет на гитаре, а сама она практикует сложные асаны и дыхание... маткой.

Фото: Super.ru Super.ru

Регина не стала шокировать общественность откровенными кадрами и прикрыла интимное место плашкой с текстом. Правда, подписчики все равно нашли к чему придраться. «Посмотрите на себя со стороны. Вы себе нравитесь?» — интересуется строгий фолловер. «Уж простите меня, но сидеть в такой позе, когда все наружу, и выставлять это на всеобщее обозрение вульгарно как минимум», — добавила подписчица. «Регина, ну это слишком», — заметил еще один фанат.

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