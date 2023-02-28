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1 час назад

Регина Тодоренко показала, как готовится к третьим родам, — подписчики ее жестко раскритиковали

Super.ru

У 32-летней звезды «Орла и решки» на 2023 год глобальные планы. Один из них — третья беременность. Над этим пунктом, похоже, еще только предстоит поработать, но Регина Тодоренко времени зря не теряет и активно готовится к вынашиванию ребенка. В личном блоге в соцсетях певица разместила шуточное видео, на котором ее супруг Влад Топалов играет на гитаре, а сама она практикует сложные асаны и дыхание... маткой.

Тодоренко показала, как готовится к третьим родам и нарвалась на критику
Фото: Super.ruSuper.ru

Регина не стала шокировать общественность откровенными кадрами и прикрыла интимное место плашкой с текстом. Правда, подписчики все равно нашли к чему придраться. «Посмотрите на себя со стороны. Вы себе нравитесь?» — интересуется строгий фолловер. «Уж простите меня, но сидеть в такой позе, когда все наружу, и выставлять это на всеобщее обозрение вульгарно как минимум», — добавила подписчица. «Регина, ну это слишком», — заметил еще один фанат.

Super.ru

Ну а самым преданным поклонникам вообще не до шуток. Им куда интереснее, не беременна ли их любимица. Мы вот не уверены, что, будучи в положении, Регина бы рискнула дышать маткой в подобной позе. Одно ясно: с такой мамой не соскучишься!

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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