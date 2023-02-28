28 февраля одна из самых знаменитых супермоделей России Наталья Водянова отмечает 41-летие. Всю жизнь звезда выглядела моложе своих лет и, даже разменяв пятый десяток, она продолжает покорять поклонников своей естественной красотой. Подробнее о том, как Водяновой это удается – в материале "Рамблера".

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Бьюти-ритуалы

По словам Натальи, впервые она обратилась к косметологу в 33 года. При этом инъекций и "уколов красоты" модель избегает, предпочитая сохранять естественность. С морщинами звезда борется при помощи массажа лица. Кроме того, Наталья регулярно пользуется масками с антивозрастным эффектом и время от времени дает коже отдохнуть от декоративной косметики. Красоту волос модель поддерживает при помощи кокосового масла.

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Спорт

Глядя на стройную фигуру Натальи, сложно поверить в то, что звезда родила пятерых детей. Самому младшему сыну модели – Роману Арно – всего шесть лет. В интервью звезда не раз отмечала, что не жалует силовые нагрузки и спортзал. Однако ей помогают оставаться в форме занятия танцами и бег. Ежегодно Водянова участвует в марафоне "Бегущие сердца".

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Диета