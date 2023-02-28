28 февраля одна из самых знаменитых супермоделей России Наталья Водянова отмечает 41-летие. Всю жизнь звезда выглядела моложе своих лет и, даже разменяв пятый десяток, она продолжает покорять поклонников своей естественной красотой. Подробнее о том, как Водяновой это удается – в материале "Рамблера".
По словам Натальи, впервые она обратилась к косметологу в 33 года. При этом инъекций и "уколов красоты" модель избегает, предпочитая сохранять естественность. С морщинами звезда борется при помощи массажа лица. Кроме того, Наталья регулярно пользуется масками с антивозрастным эффектом и время от времени дает коже отдохнуть от декоративной косметики. Красоту волос модель поддерживает при помощи кокосового масла.
Глядя на стройную фигуру Натальи, сложно поверить в то, что звезда родила пятерых детей. Самому младшему сыну модели – Роману Арно – всего шесть лет. В интервью звезда не раз отмечала, что не жалует силовые нагрузки и спортзал. Однако ей помогают оставаться в форме занятия танцами и бег. Ежегодно Водянова участвует в марафоне "Бегущие сердца".
Звезда много лет придерживается диеты по группе крови. В юности Водянова страдала от язв и других проблем с желудком, но, перейдя на диету, очень скоро ощутила заметную разницу в самочувствии. Что любопытно, некоторые полезные продукты для Натальи под запретом. К ним относятся гречка, авокадо, манго и бананы. Водянова не только соблюдает диету, но также практикует интервальное голодание и внедряет в рацион суперфуды – спирулину и экстракт зародышей пшеницы.