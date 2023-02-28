Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
3 часа назад

Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Анастасия Волочкова часто делится откровенными снимками, на которых видно, что 47-летняя балерина в отличной форме. Она поделилась, как поддерживает фигуру.

Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Чтобы женщины стройнели, нужен секс, а не гантели. И результат налицо. Чего желаю многим», – написала Волочкова в соцсети.

Балерина считает, что спортивный массаж, баня и позитивные эмоции важны для сохранения фигуры. Но один из главных аспектов – это полноценные, страстные и продолжительные сексуальные отношения, подчеркнула Волочкова.

Также, по словам Анастасии Волочковой, ее рацион очень скудный. Балерина поделилась, что питается в основном листьями салата, легкими овощными супами и сваренными всмятку яйцами.

Подписчики звезды язвительно заметили, что она забыла дополнить этот список просекко, к которому испытывает явную любовь. Поклонники подчеркнули, что именно напиток подталкивает балерину к публикации откровенных фото, передает «Пятый канал».

Звёзды,Анастасия Волочкова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий