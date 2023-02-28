Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности

Анастасия Волочкова часто делится откровенными снимками, на которых видно, что 47-летняя балерина в отличной форме. Она поделилась, как поддерживает фигуру.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Чтобы женщины стройнели, нужен секс, а не гантели. И результат налицо. Чего желаю многим», – написала Волочкова в соцсети.

Балерина считает, что спортивный массаж, баня и позитивные эмоции важны для сохранения фигуры. Но один из главных аспектов – это полноценные, страстные и продолжительные сексуальные отношения, подчеркнула Волочкова.

Также, по словам Анастасии Волочковой, ее рацион очень скудный. Балерина поделилась, что питается в основном листьями салата, легкими овощными супами и сваренными всмятку яйцами.