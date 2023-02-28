Борисова публично раскритиковала Калашникову

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram раскритиковала внешний вид Анны Калашниковой.
Звезды пересеклись на мероприятии. Телеведущая резко высказалась по поводу наряда бывшей невесты Прохора Шаляпина.
"Почувствуйте разницу. Занавеска стриптизерская подъехала", — написала Борисова на фото Калашниковой.
Ранее знаменитости уже конфликтовали в публичном пространстве: Калашникова критиковала Борисову за то, что телеведущая обвиняла своего продюсера и директора в том, что он подсадил ее на запрещенные вещества.
При этом актриса призналась, что ранее поддерживала телеведущую, столкнувшуюся с наркотической зависимостью.