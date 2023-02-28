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2 часа назад

Дана Борисова публично раскритиковала Анну Калашникову

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram раскритиковала внешний вид Анны Калашниковой.

Борисова публично раскритиковала Калашникову
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезды пересеклись на мероприятии. Телеведущая резко высказалась по поводу наряда бывшей невесты Прохора Шаляпина.

"Почувствуйте разницу. Занавеска стриптизерская подъехала", — написала Борисова на фото Калашниковой.

Ранее знаменитости уже конфликтовали в публичном пространстве: Калашникова критиковала Борисову за то, что телеведущая обвиняла своего продюсера и директора в том, что он подсадил ее на запрещенные вещества.

При этом актриса призналась, что ранее поддерживала телеведущую, столкнувшуюся с наркотической зависимостью.

Звёзды,Анна Калашникова,Прохор Шаляпин,Дана Борисова,
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