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54 минуты назад

Ольга Орлова высмеяла обвинения в алкоголизме

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила в социальных сетях на обвинения в алкоголизме.

Ольга Орлова высмеяла обвинения в алкоголизме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Орлова опровергла слухи о том, что злоупотребляет спиртным и высмеяла эту информацию. Артистка пошутила, что отложила «открытие алкогольного сезона» на 8 марта. Она добавила, что у нее в планах похудение и избавление от отеков.

Орлова призналась, она несколько раз пересматривала свои публикации, чтобы увидеть изменения во внешности или речи, но ничего не нашла.

«Как люди делают выводы, что человек пил. Я не поняла, что их смутило», — отметила ведущая.

Звёзды,Ольга Орлова,
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