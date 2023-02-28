Ольга Орлова высмеяла обвинения в алкоголизме

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила в социальных сетях на обвинения в алкоголизме.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Орлова опровергла слухи о том, что злоупотребляет спиртным и высмеяла эту информацию. Артистка пошутила, что отложила «открытие алкогольного сезона» на 8 марта. Она добавила, что у нее в планах похудение и избавление от отеков.

Орлова призналась, она несколько раз пересматривала свои публикации, чтобы увидеть изменения во внешности или речи, но ничего не нашла.