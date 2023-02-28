Моргенштерн* и Дилара подали на развод спустя год после расставания

В конце лета 2021 года рэпер Алишер Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина поженились, а спустя несколько месяцев пара объявила о расставании. В интервью Bugatti podcast артист рассказал, что они только сейчас официально подали заявление на развод.
"Сегодня мы официально подали на развод. Дело не в ней, а во мне. Просто отношения — не мое. Надеюсь, она найдет себе подходящего кандидата", — поделился Моргенштерн*.
Несмотря на разрыв, им удалось сохранить теплые отношения. Дилара также призналась, что не держит зла на бывшего возлюбленного.
*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом
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