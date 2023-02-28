«Бедной Насте» 20 лет: как сейчас выглядит Елена Корикова

Сериал «Бедная Настя» вышел на экраны в 2003 году и стал настоящей сенсацией не только в России, но и за ее пределами — его транслировали в 34 странах мира. Что стало с исполнительницей главной роли — актрисой Еленой Кориковой — читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Бедная Настя" Кадр из сериала "Бедная Настя"

Для Кориковой роль Анны Петровны Платоновой (она же Анастасия Петровна Долгорукая), внебрачной дочери князя Долгорукого, стала пропуском к вершине славы. Актриса сыграла 20-летнюю девушку, когда ей самой на тот момент был 31 год, но никто этой разницы в возрасте не замечал — все были очарованы ангельской внешностью блондинки.

Елена тут же стала секс-символом эпохи и начала регулярно появляться на страницах глянцевых журналов, а в 2005 году заняла второе место в списке самых сексуальных женщин мира по версии российской редакции журнала FHM. Правда, карьера Кориковой застопорилась. Хотя в ее фильмографии было много других проектов, былого успеха повторить она не смогла. Среди последних работ актрисы на сегодняшний день — телесериал «Поцелуй Сократа» (2011) и романтическая комедия «Мамы» (2012).

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Помимо съемок в кино Елена участвовала во множестве телевизионных проектов, например, в шоу «Две звезды» и «Цирк со звездами» на Первом канале. Была ведущей телепрограммы «Форт Боярд» (канал «Россия») в 2006 году вместе с Екатериной Коноваловой и Леонидом Ярмольником.