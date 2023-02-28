Шокирующие теории заговора про звезд

Каких только слухов о звездах не существует: одни, по мнению поклонников, состоят в сектах, другие пьют некий эликсир молодости, третьи и вовсе выдают себя за тех, кем не являются.

Однако существуют такие теории заговора, которые выбиваются из общей массы — мимо них просто невозможно пройти. Рассказываем о самых шокирующих из них в материале «Рамблера».

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Киану Ривз живет вечно

Дело тут не только в том, что актер выглядит моложе своих лет (в таком случае и Джаред Лето живет вечно). Поклонники давно обратили внимание на то, что Киану поразительно похож на французского актера Поля Муне, который жил в начале XX века, и императора Священной Римской империи Карла Великого. Фанаты уверены, что Ривз — вампир или еще какая мифологическая нечисть, которая перерождается снова и снова.

Louis-Maurice Boutet de Monvel

ДжонБенет Рэмси выступает под псевдонимом Кэти Перри

Убийство шестилетней ДжонБенет Рэмси, победившей в детском конкурсе красоты, в 1996 году всколыхнуло весь мир. Однако конспирологи утверждают, что на самом деле малышка была похищена, родители этот факт скрыли, а девочка выросла и стала певицей, выступающей под псевдонимом Кэти Перри (да-да, вам не показалось).

У Кэти и ДжонБенет действительно есть общие черты лица, и даже их родители чем-то похожи, но в этой теории есть несколько серьезных противоречий. Во-первых, Рэмси была на четыре года младше Кэти, а, во-вторых, ее тело было обнаружено еще в 1996 году. Правда, убийца или убийцы девочки так и не были найдены.

Бейонсе скрывает, что Соланж Ноулз — ее дочь

В 2013 году появились слухи о том, что младшая сестра Бейонсе Соланж на самом деле ее дочь. Согласно официальным данным, королева Би родилась в 1981 году, а Соланж — в 1986 году. Но в 2008 году Габриэль Юнион, родившаяся в 1972 году, сказала, что они с Бейонсе были друзьями «в подростковом возрасте».