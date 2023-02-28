Шокирующие теории заговора про звезд
Каких только слухов о звездах не существует: одни, по мнению поклонников, состоят в сектах, другие пьют некий эликсир молодости, третьи и вовсе выдают себя за тех, кем не являются.
Однако существуют такие теории заговора, которые выбиваются из общей массы — мимо них просто невозможно пройти. Рассказываем о самых шокирующих из них в материале «Рамблера».
Киану Ривз живет вечно
Дело тут не только в том, что актер выглядит моложе своих лет (в таком случае и Джаред Лето живет вечно). Поклонники давно обратили внимание на то, что Киану поразительно похож на французского актера Поля Муне, который жил в начале XX века, и императора Священной Римской империи Карла Великого. Фанаты уверены, что Ривз — вампир или еще какая мифологическая нечисть, которая перерождается снова и снова.
ДжонБенет Рэмси выступает под псевдонимом Кэти Перри
Убийство шестилетней ДжонБенет Рэмси, победившей в детском конкурсе красоты, в 1996 году всколыхнуло весь мир. Однако конспирологи утверждают, что на самом деле малышка была похищена, родители этот факт скрыли, а девочка выросла и стала певицей, выступающей под псевдонимом Кэти Перри (да-да, вам не показалось).
У Кэти и ДжонБенет действительно есть общие черты лица, и даже их родители чем-то похожи, но в этой теории есть несколько серьезных противоречий. Во-первых, Рэмси была на четыре года младше Кэти, а, во-вторых, ее тело было обнаружено еще в 1996 году. Правда, убийца или убийцы девочки так и не были найдены.
Бейонсе скрывает, что Соланж Ноулз — ее дочь
В 2013 году появились слухи о том, что младшая сестра Бейонсе Соланж на самом деле ее дочь. Согласно официальным данным, королева Би родилась в 1981 году, а Соланж — в 1986 году. Но в 2008 году Габриэль Юнион, родившаяся в 1972 году, сказала, что они с Бейонсе были друзьями «в подростковом возрасте».
Нашелся и свидетель из Министерства здравоохранения Техаса, который заявил, что в настоящем свидетельстве о рождении певицы указано, что она родилась в 1974 году. Затем будущая звезда якобы забеременела, когда ей было всего 13 лет. Фанаты считают, что мать Бейонсе, Тина Ноулз, вырастила Соланж как собственную дочь, чтобы артистка могла сосредоточиться на карьере.