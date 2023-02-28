Российский пластический хирург Тигран Алексанян рассказал о секретах молодости зарубежных звезд. Подробностями эксперт поделился в комментарии для "Ленты.ру".

Так, по словам медика, например, лицо певицы Мадонны стало неестественным и неподвижным после глубокого лифтинга. Также на внешнем виде сказались многочисленные филлеры и ботокс. Алексанян предположил, что артистка могла прибегнуть и к броулифтингу.

Говоря о телезвезде Ким Кардашьян, эксперт рассказал, что для поддержания моложавого внешнего вида она елала маммопластику, ринопластику и коррекцию пупка.