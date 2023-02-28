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33 минуты назад

Пластический хирург Алексанян раскрыл секреты молодости популярных зарубежных звезд

Мария Иглина

Российский пластический хирург Тигран Алексанян рассказал о секретах молодости зарубежных звезд. Подробностями эксперт поделился в комментарии для "Ленты.ру".

Так, по словам медика, например, лицо певицы Мадонны стало неестественным и неподвижным после глубокого лифтинга. Также на внешнем виде сказались многочисленные филлеры и ботокс. Алексанян предположил, что артистка могла прибегнуть и к броулифтингу.

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Говоря о телезвезде Ким Кардашьян, эксперт рассказал, что для поддержания моложавого внешнего вида она елала маммопластику, ринопластику и коррекцию пупка.

Фотомодель Дита фон Тиз удалила нижнюю пару ребер ради тонкой талии, а певица Лил Ким, по словам пластического хирурга, улучшала форму носа не менее трех раз.

Ранее 74-летняя певица Грейс Джонс показала фигуру в боди.

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