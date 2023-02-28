Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыта стоимость помолвочного кольца Адель

Мария Иглина

Специалист по драгоценным камням Александра Мичелл раскрыла стоимость помолвочного кольца певицы Адель. Об этом сообщает Daily Mail.

Раскрыта стоимость помолвочного кольца Адель
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, по словам эксперта, приблизительная цена кольца составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (34,7 миллиона рублей).

Геммолог рассказала, что в кольце находится центральный бриллиант огранки "груша" весом восемь карат. Также на изделии расположены маленькие круглые бриллианты:

"Если этот камень имеет наивысший цвет D и самый высокий уровень чистоты IF, то цена драгоценности легко превысит полмиллиона фунтов стерлингов".

Найден способ улучшить сексуальную жизнь

Напомним, что певица Адель получила предложение руки и сердца от своего избранника спортивного агента Рича Пола, о романе с которым стало известно в июле 2021 года.

Ранее Киркоров признался, кто увел его из семьи.

Звёзды,Адель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий