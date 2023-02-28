Раскрыта стоимость помолвочного кольца Адель

Специалист по драгоценным камням Александра Мичелл раскрыла стоимость помолвочного кольца певицы Адель. Об этом сообщает Daily Mail.

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Так, по словам эксперта, приблизительная цена кольца составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (34,7 миллиона рублей).

Геммолог рассказала, что в кольце находится центральный бриллиант огранки "груша" весом восемь карат. Также на изделии расположены маленькие круглые бриллианты:

"Если этот камень имеет наивысший цвет D и самый высокий уровень чистоты IF, то цена драгоценности легко превысит полмиллиона фунтов стерлингов".