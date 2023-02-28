Раскрыта стоимость помолвочного кольца Адель

Специалист по драгоценным камням Александра Мичелл раскрыла стоимость помолвочного кольца певицы Адель. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, по словам эксперта, приблизительная цена кольца составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (34,7 миллиона рублей).
Геммолог рассказала, что в кольце находится центральный бриллиант огранки "груша" весом восемь карат. Также на изделии расположены маленькие круглые бриллианты:
"Если этот камень имеет наивысший цвет D и самый высокий уровень чистоты IF, то цена драгоценности легко превысит полмиллиона фунтов стерлингов".
Напомним, что певица Адель получила предложение руки и сердца от своего избранника спортивного агента Рича Пола, о романе с которым стало известно в июле 2021 года.