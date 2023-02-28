Леша Свик и его любовница перестали скрывать свои отношения

Напомним, что в 2022 году Алексей сделал предложение Ксюше Ткачевой. Через несколько месяцев парочка поженилась. А в декабре у них родилась прекрасная малышка Эмилия. Вот только ребенок и жена не удержали исполнителя от измен. По словам Ксении, Свик изменил ей с девушкой, которая живет в Екатеринбурге и давно знает Лешу. Шерлоки поняли, что разлучницей стала бывшая жена его близкого друга Александра Моллера Марина Филатова. Однако исполнитель уверяет, что «ни одна девушка не виновата в разводе». Да и сама Марина всячески отнекивается от этой сомнительной истории.