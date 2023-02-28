Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
2 часа назад

Леша Свик и его любовница перестали скрывать свои отношения: «Обнимались и целовались…»

Popcake.tv

В начале этого года супруга исполнителя Леши Свика сообщила о разводе. Причиной такого быстрого расставания стала измена музыканта. В Сети тут же вычислили «любовницу» Свика. Ей стала Марина Филатова.

Леша Свик и его любовница перестали скрывать свои отношения
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Напомним, что в 2022 году Алексей сделал предложение Ксюше Ткачевой. Через несколько месяцев парочка поженилась. А в декабре у них родилась прекрасная малышка Эмилия. Вот только ребенок и жена не удержали исполнителя от измен. По словам Ксении, Свик изменил ей с девушкой, которая живет в Екатеринбурге и давно знает Лешу. Шерлоки поняли, что разлучницей стала бывшая жена его близкого друга Александра Моллера Марина Филатова. Однако исполнитель уверяет, что «ни одна девушка не виновата в разводе». Да и сама Марина всячески отнекивается от этой сомнительной истории.

Тем не менее на светскую тусовку певец пришел с той самой Мариной. Парочка не скрывала чувств на дне рождении пластического хирурга Тимура Хайдарова. Весь вечер они обнимались, целовались и шептались. Было понятно – у Леши и Марины нечто большее, чем просто дружба. Журналисты издания Super сняли эксклюзивные кадры с вечеринки.

Звёзды,Тимур Хайдаров,Марина Филатова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий