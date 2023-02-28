Жена Мэттью МакКонахи опубликовала его редкие фото с сыновьями

На опубликованном снимке актер делал стрижку своему сыну дома, пока другой наблюдал. Сыновья выросли копией Мэттью МакКонахи, в комментариях поклонники отметили сходство между ними: «Копии Мэттью», «Очень красивые мальчики. Копии отца», «Будущие звезды Голливуда».

Мэттью МакКонахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья МакКонахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес МакКонахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес МакКонахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес МакКонахи (родился 28 декабря 2012 года).