Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

30-летняя Селена Гомес показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Газета.Ru

Певица Селена Гомес опубликовала видео, на котором показала, как выглядит без макияжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.

30-летняя Селена Гомес показала, как выглядит ее лицо без макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Селена Гомес показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Певица продемонстрировала пошаговую инструкцию по созданию легкого макияжа. «Приготовься со мной делать абсолютно ничего», — написала Гомес.

«Ты всегда будешь очень красивой», «Твоей внешности можно только позавидовать. Невероятная», «Королева», «Красотка», — написали в комментариях поклонники.

Когда Селене Гомес было пять лет ее мама, Мэнди Трифер, развелась с отцом звезды мексиканского происхождения — Рикардо Гомесом. В 2013 году мать Селены Гомес родила вторую дочку от брака с Брайаном Тифером. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте Селена Гомес близка со своей сестрой Грейси. Она часто берет девочку на светские мероприятия – так в январе 2023 года певица вышла в свет с 9-летней Грейси на «Золотом глобусе».

В 2015 году врачи диагностировали у Селены Гомес тяжелое аутоиммунное заболевание — системную красную волчанку, а в 2017-м пересадили почку.

Звёзды,Рикардо Гомес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий