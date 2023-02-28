30-летняя Селена Гомес показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Певица Селена Гомес опубликовала видео, на котором показала, как выглядит без макияжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Селена Гомес показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Певица продемонстрировала пошаговую инструкцию по созданию легкого макияжа. «Приготовься со мной делать абсолютно ничего», — написала Гомес.
«Ты всегда будешь очень красивой», «Твоей внешности можно только позавидовать. Невероятная», «Королева», «Красотка», — написали в комментариях поклонники.
Когда Селене Гомес было пять лет ее мама, Мэнди Трифер, развелась с отцом звезды мексиканского происхождения — Рикардо Гомесом. В 2013 году мать Селены Гомес родила вторую дочку от брака с Брайаном Тифером. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте Селена Гомес близка со своей сестрой Грейси. Она часто берет девочку на светские мероприятия – так в январе 2023 года певица вышла в свет с 9-летней Грейси на «Золотом глобусе».
В 2015 году врачи диагностировали у Селены Гомес тяжелое аутоиммунное заболевание — системную красную волчанку, а в 2017-м пересадили почку.