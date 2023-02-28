30-летняя Селена Гомес показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Когда Селене Гомес было пять лет ее мама, Мэнди Трифер, развелась с отцом звезды мексиканского происхождения — Рикардо Гомесом. В 2013 году мать Селены Гомес родила вторую дочку от брака с Брайаном Тифером. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте Селена Гомес близка со своей сестрой Грейси. Она часто берет девочку на светские мероприятия – так в январе 2023 года певица вышла в свет с 9-летней Грейси на «Золотом глобусе».