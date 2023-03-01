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38 минут назад

Певица Ханна высказалась о грудном вскармливании

Мослентаиещё 1

О грудном вскармливании высказалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Ханна. Она рассказала, что кормит дочь, рожденную 9 февраля 2023 года, смесями.

Певица Ханна высказалась о грудном вскармливании
Фото: МослентаМослента

«Грудное вскармливание не сложилось, потому что малышка не наедалась. Засыпала сразу через минуту и через 15 минут снова просила грудь. Сил высасывать молоко не было, оно застаивалось, пришлось добавлять смесь», — написала знаменитость.

Ханна отметила, что спокойно относится и к грудному вскармливанию, и к искусственному. По ее мнению, ребенок в любом случае получает максимальное количество витаминов. Плюсом смеси она назвала формирование четкого графика: дочь не просыпается голодная каждый час, а спокойно спит после кормления по три часа.

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