Вдова известного комика решила избавиться от роскошного дома

Особняк располагается в жилом районе Голливуд Хилс. Джоан приобрела его за 6,3 миллиона долларов в 2005 году, вскоре после смерти мужа. Площадь двухэтажного дома составляет более 500 квадратных метров, внутри есть четыре спальни и шесть ванных. Их дополняют гостиная с камином и окнами в пол, отдельная столовая, кухня и домашний кинотеатр.