Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Вдова известного комика решила избавиться от роскошного дома

Lenta.ruиещё 1

Вдова известного комика Родни Дэнджерфилда Джоан решила избавиться роскошного дома в Лос-Анджелесе. Она выставила объект на продажу за 17,8 миллиона долларов, передает Dirt.

Вдова известного комика решила избавиться от роскошного дома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особняк располагается в жилом районе Голливуд Хилс. Джоан приобрела его за 6,3 миллиона долларов в 2005 году, вскоре после смерти мужа. Площадь двухэтажного дома составляет более 500 квадратных метров, внутри есть четыре спальни и шесть ванных. Их дополняют гостиная с камином и окнами в пол, отдельная столовая, кухня и домашний кинотеатр.

Снаружи оформленный в белых тонах дом окружен высокими деревьями. На крыше здания расположена открытая зона для отдыха с чащей для костра. Помимо основной постройки, на территории имеются гараж на три машины, бассейн и зона для отдыха.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий