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3 часа назад

Алена Рапунцель нарастила волосы за 147 тысяч рублей

Мира Маркина

Участница "Дома 2" Алена Рапунцель нарастила волосы за 147 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Вокруг ТВ".

Отмечается, что раньше у телезвезды было каре, а теперь она решила нарастить волосы. Длину она выбрала ниже пояса, а стоимость новой прически составила 147 тысяч рублей.

Алена Рапунцель прославилась благодаря участию в шоу "Дом 2", куда пришла в 2018 году. На проекте она встретила возлюбленного Илью Яббарова, от которого родила ребенка в 2019 году. Однако вместе они пробыли недолго, в 2019 году она встречалась с другим участником шоу Романом Макеевым. Однако отношения продлились недолго.

Раскрылась подноготная "Дома-2"

В марте 2022 года Алена родила второго ребенка, сына Святослава. Ее избранником стал Илья Семин, с которым она начала отношения ранее.

Ранее сообщалось, что популярная ведущая раскрыла правду об отношениях в «Доме-2».

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