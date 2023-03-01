Участница "Дома 2" Алена Рапунцель нарастила волосы за 147 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Вокруг ТВ".

Отмечается, что раньше у телезвезды было каре, а теперь она решила нарастить волосы. Длину она выбрала ниже пояса, а стоимость новой прически составила 147 тысяч рублей.

Алена Рапунцель прославилась благодаря участию в шоу "Дом 2", куда пришла в 2018 году. На проекте она встретила возлюбленного Илью Яббарова, от которого родила ребенка в 2019 году. Однако вместе они пробыли недолго, в 2019 году она встречалась с другим участником шоу Романом Макеевым. Однако отношения продлились недолго.

В марте 2022 года Алена родила второго ребенка, сына Святослава. Ее избранником стал Илья Семин, с которым она начала отношения ранее.