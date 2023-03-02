Ким Кардашьян поделилась серией откровенных снимков в бикини

Модель, бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала в личном блоге серию новых фотографий в купальнике.
Для сексуальной фотосессии 42-летняя Ким Кардашьян надела миниатюрный черный купальник из коллекции своего бельевого бренда Skims.
Звезда реалити дополнила образ золотой цепочкой с бриллиантами, которую надела на талию, и несколькими браслетами на щиколотках.
"В поисках души", - подписала серию снимков Кардашьян.
В конце февраля Ким Кардашьян представила новую рекламную кампанию своего бренда Skims, в которой сама снялась в качестве модели. После публикации кампейна пользователи сети предположили, что звезда реалити сделала новую пластическую операцию, ведь на новых снимках Ким была поразительно похожа на актрису Меган Фокс.
"И снова пластическая операция", "Ким, может уже хватит переделывать свое лицо?", "Не узнать. Зачем столько вмешательств хирурга?", "Что Ким сделала со своим лицом?", "У них один хирург на двоих?", "Ким, ты перестаралась с пластикой", — написали фанаты в комментариях.