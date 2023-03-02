Ким Кардашьян поделилась серией откровенных снимков в бикини

Модель, бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала в личном блоге серию новых фотографий в купальнике.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для сексуальной фотосессии 42-летняя Ким Кардашьян надела миниатюрный черный купальник из коллекции своего бельевого бренда Skims.

Звезда реалити дополнила образ золотой цепочкой с бриллиантами, которую надела на талию, и несколькими браслетами на щиколотках.

"В поисках души", - подписала серию снимков Кардашьян.

Газета.Ru

В конце февраля Ким Кардашьян представила новую рекламную кампанию своего бренда Skims, в которой сама снялась в качестве модели. После публикации кампейна пользователи сети предположили, что звезда реалити сделала новую пластическую операцию, ведь на новых снимках Ким была поразительно похожа на актрису Меган Фокс.