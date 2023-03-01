Король Карл III забрал у Гарри и Меган их дом в Виндзоре

Король Великобритании Карл III решил отнять у принца Гарри и Меган Маркл их пустующий коттедж в Виндзоре. Причиной могли стать мемуары герцога Сассекского, сообщают британские СМИ.

«В коттедж Фрогмор Гарри и Меган въехали в ожидании своего первенца Арчи. Пара тут же затеяла дорогостоящий ремонт, чем вызвали возмущение британских налогоплательщиков, на чьи деньги, по сути, Сассексы и покупали особую органическую краску, антикварную мебель и прочие изыски», – передает «Пятый канал».

Долго в этом доме супруги не прожили, так как в 2020 году отказались от всех титулов и уехали в США. С тех пор Гарри и Меган создали немало проблем королевской семье, постоянно озвучивая скандальные подробности жизни монархов.

В 2023 году впервые была опубликована книга принца Гарри «Запасной». В ней он рассказал много подробностей личной жизни, причем не только своей, но и родственников. Например, в мемуарах он писал о драке с братом Уильямом, об обидах на отца и многом другом.