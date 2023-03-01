1 марта актриса и певица Настасья Самбурская отмечает 36-летие. За 15 лет активной работы Настасье удалось построить впечатляющую карьеру: она играет в театре, снимается в кино и выступает с концертами, а за ее соцсетями следит более 11 миллионов человек.

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Но жизнь Самбурской не всегда была пределом мечтаний. В детстве и юности будущей звезде пришлось пройти через массу тяжелых испытаний. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Отец-тиран

Когда Настасье было 5 лет, ее отец попал в тюрьму. Выйдя на свободу, он продолжил вести маргинальный образ жизни. В частности, мужчина регулярно избивал дочь. Мать не заступалась за Настасью и порой также обращалась к рукоприкладству. При первой же возможности Самбурская покинула родительский дом и долгое время не общалась с семьей.

Однако, добившись успеха в карьере и заработав денег, Настасья купила дом матери. 4 года назад о помощи также попросил ее ослепший отец, и она пошла ему навстречу: актриса купила мужчине жилье и взяла на себя другие расходы по его содержанию. При этом, как нередко признавалась звезда, выстраивать близкие отношения с родственниками она не намерена.

Отчисление из МХАТа

Первые деньги Самбурская заработала, трудясь парикмахером в городе Энгельсе. Но эта работа быстро наскучила Настасье, и она переехала в Москву. Однажды она увидела объявление о наборе актеров и довольно легко прошла кастинг. Вскоре ей удалось поступить в Школу-студию МХАТ.

Но уже через полгода актрису отчислили:

"В какой-то момент я перестала понимать, куда прихожу и зачем. Педагоги курса первым делом убивали в студенте личность, а со мной так нельзя, и молчать я не стала. Когда во МХАТе это поняли, им сразу стало со мной неинтересно.", – вспоминала артистка в интервью.

Самбурская рассказала, что не ее одну тогда "выперли". Из МХАТа также отчислили Кристину Асмус, Павла Прилучного, Григория Добрыгина и Ивана Макаревича.

Скандал с Дробышем

О карьере певицы Настасья мечтала с детства. И жизнь предоставила ей шанс: артистка выпустила несколько треков, а потом заключила контракт с Виктором Дробышем. Но сотрудничество с продюсером успешным не оказалось. По словам Настасьи, Дробыш уделял ей мало внимания, при этом получая 70% от ее гонораров за концерты. Настасья подала на Виктора в суд, но иск отклонили.