Зепюр Брутян впервые открыто заговорила о беременности

Актриса Зепюр Брутян впервые в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) публично заговорила о беременности.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Супруга Павла Прилучного выложила несколько кадров, на которых проходит процедуры.

"Разгоняем лимфу, выводим из организма токсины и жидкость. Девочки, беременные, внимание! Прежде чем идти на массаж, проконсультируйтесь со своим врачом. На ранних сроках запрещено", - написала звезда в личном блоге.

Газета.Ru

Ранее Брутян открыто не говорила в соцсетях, что ждет ребенка. В день своего 27-летия артистка показала видео с округлившимся животом, который подчеркнула облегающим трикотажным платьем.