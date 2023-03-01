Зепюр Брутян впервые открыто заговорила о беременности

Актриса Зепюр Брутян впервые в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) публично заговорила о беременности.
Супруга Павла Прилучного выложила несколько кадров, на которых проходит процедуры.
"Разгоняем лимфу, выводим из организма токсины и жидкость. Девочки, беременные, внимание! Прежде чем идти на массаж, проконсультируйтесь со своим врачом. На ранних сроках запрещено", - написала звезда в личном блоге.
Ранее Брутян открыто не говорила в соцсетях, что ждет ребенка. В день своего 27-летия артистка показала видео с округлившимся животом, который подчеркнула облегающим трикотажным платьем.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе 2022 года. Для Прилучного этот брак стал вторым: с 2011 по 2020 год он был женат на Агате Муцениеце. У экс-супругов двое общих детей: 9-летний Тимофей и 6-летняя Мия.