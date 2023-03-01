Бывшую первую леди Франции обвинили в сети в неудачной пластике лица

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни пришла на показ в рамках Недели моды в Париже, и ее обвинили в сети в неудачной пластике лица. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что жена 23-го президента Франции Николя Саркози посетила шоу бренда Saint Laurent. Так, для выхода в свет она надела подвязанный поясом черный жакет, который заменил ей платье. Знаменитость была в капроновых колготках и остроносых туфлях на высоких каблуках в тон наряду. Волосы 55-летняя манекенщица распустила и нанесла легкий макияж в естественной цветовой гамме.

Читатели издания обратили внимание на лицо Бруни, предположив, что она сделала его коррекцию.