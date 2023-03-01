Певица Ханна раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу Ханна (настоящее имя — Анна Иванова ) раскрыла секрет быстрого похудения после родов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летняя поп-исполнительница призналась, что за 20 дней после рождения ребенка ей удалось сбросить 7 килограммов. По ее словам, в борьбе с лишним весом ей помогли диета, а также прием правильных витаминов и использование скрабов для тела, которые улучшили упругость ее кожи.