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3 часа назад

Белла Хадид похвалила свою сестру Джиджи за умение держать баланс между карьерой и материнством

Mainstyle

Белла Хадид — любящая и поддерживающая сестра. В понедельник 26-летняя супермодель вышла в социальные сети, чтобы похвалить свою старшую сестру и коллегу-модель Джиджи. Помимо головокружительной карьеры она также является мамой для 2-летней дочери Хай от Зейна Малика.

Белла Хадид публично похвалила старшую сестру и коллегу
Фото: MainstyleMainstyle

«Я так горжусь своей сестрой. Это буквально сбывшаяся мечта: видеть, как она сияет так ярко! Я люблю тебя! Столько тяжёлой работы вложено и при этом она легко растит дочь!... Какое счастье наблюдать за этим!!!», — написала Белла с эмодзи в виде сердечка на промо-ролике второго сезона шоу Next in Fashion на Netflix.

Белла закончила свой пост хэштегом #proudsisss («горжусь сестрёнкой»), чтобы ещё больше подчеркнуть свой энтузиазм и любовь к коллеге по шоу о конкурсе дизайнеров, которая заменила бывшую ведущую первого сезона Алексу Чанг. Счастливая Белла также с гордостью показывает свою маленькую племянницу в социальных сетях, хвастаясь их особой связью. На первый день рождения Хай в 2021 году Белла выложила карусель фотографий и поделилась трогательным сообщением:

«С днём рождения величайшего подарка, которым когда-либо была благословлена наша семья! Я не знала, что моё сердце может стать таким большим!!!! Ты заставляешь меня улыбаться, когда мне грустно, и плакать от счастья просто потому, что ты жива», - написала она.

Еще до появления Хай, Белла была готова стать тётей. В августе 2020 года она поделилась фотографией сестры Джиджи, сделанной во время беременности, и написала забавный комментарий:

«Я стану чертовски красивой тётей!!! Я буду лелеять этого маленького пузатика вечно. Я так горжусь тобой. Ты сияющая богиня света, любви, приключений и радости. Благослови тебя Господь».

Мать девочек Иоланда Хадид также недавно отметила, хорошие качества своих дочерей:

«Джиджи феноменальная мать. Она такая хорошая и преданная. Она невероятна со своим ребёнком, и мне, как маме, очень приятно это видеть», — призналась звезда.

Тем временем, второй сезон шоу выйдет уже 3 марта на Netflix.

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