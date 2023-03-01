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2 часа назад

Валерия рассказала, как Пригожин впервые признался ей в любви

Газета.Ru

Певица Валерия рассказала в беседе с teleprogramma.pro, как ее муж Иосиф Пригожин впервые признался ей в любви.

Валерия рассказала, как Пригожин впервые признался ей в любви
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Валерия сообщила, что ухаживания Пригожина начались спустя два месяца после начала сотрудничества.

В Голландии продюсер впервые взял ее ладонь, но та отдернула руку. Она объяснила, что в ее планы не входили отношения. Позже артистка начала замечать неравнодушие мужчины. В том же месяце Пригожин признался Валерии в любви.

"В Амстердаме было очень красиво, цвели тюльпаны, и однажды, когда мы сидели в ресторане, Иосиф признался мне в любви. Он, бедный, так волновался, когда это произносил", - вспомнила звезда.

После признания артистка решила разобраться в отношениях с продюсером. Она боялась, что влюбленность Пригожина может сказаться на их работе, но тот уверил в своем профессионализме.

Валерия заявила, что поездка в Голландию стала "поворотной" в их отношениях.

"Прошел еще один месяц, Иосиф окончательно стал частью моей жизни. Я уже убедилась в его искреннем отношении. И поняла, что я тоже к этому человеку испытываю чувства. И закрутилось, завертелось", - поделилась исполнительница.

Звёзды,Валерия,Иосиф Пригожин,
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