Валерия рассказала, как Пригожин впервые признался ей в любви

Певица Валерия рассказала в беседе с teleprogramma.pro, как ее муж Иосиф Пригожин впервые признался ей в любви.
Валерия сообщила, что ухаживания Пригожина начались спустя два месяца после начала сотрудничества.
В Голландии продюсер впервые взял ее ладонь, но та отдернула руку. Она объяснила, что в ее планы не входили отношения. Позже артистка начала замечать неравнодушие мужчины. В том же месяце Пригожин признался Валерии в любви.
"В Амстердаме было очень красиво, цвели тюльпаны, и однажды, когда мы сидели в ресторане, Иосиф признался мне в любви. Он, бедный, так волновался, когда это произносил", - вспомнила звезда.
После признания артистка решила разобраться в отношениях с продюсером. Она боялась, что влюбленность Пригожина может сказаться на их работе, но тот уверил в своем профессионализме.
Валерия заявила, что поездка в Голландию стала "поворотной" в их отношениях.
"Прошел еще один месяц, Иосиф окончательно стал частью моей жизни. Я уже убедилась в его искреннем отношении. И поняла, что я тоже к этому человеку испытываю чувства. И закрутилось, завертелось", - поделилась исполнительница.