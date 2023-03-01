Экс-бойфренд Аврил Лавин высказался о разорванной помолвке

Бывший возлюбленный и жених певицы Аврил Лавин, рэпер Mod Sun высказался о расторгнутой помолвке. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Рэпер решился высказаться спустя неделю после того, как стало известно об отмене свадьбы. Он написал пост, в котором рассказал о своих чувствах. Рэпер рассказал, что его жизнь полностью изменилась за последнюю неделю, но он уверен, что все это не просто так.

"Я буду держать голову прямо и всегда слушать свое сердце, даже когда оно разбито"

Он также поблагодарил своих друзей и поклонников, которые поддерживают его на протяжении этого тяжелого период жизни. Больше детальной информации о причинах разрыва он давать не стал.