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3 часа назад

Экс-бойфренд Аврил Лавин пожаловался на разбитое сердце

Мария Каткова

Бывший возлюбленный и жених певицы Аврил Лавин, рэпер Mod Sun высказался о расторгнутой помолвке. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Экс-бойфренд Аврил Лавин высказался о разорванной помолвке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рэпер решился высказаться спустя неделю после того, как стало известно об отмене свадьбы. Он написал пост, в котором рассказал о своих чувствах. Рэпер рассказал, что его жизнь полностью изменилась за последнюю неделю, но он уверен, что все это не просто так.

"Я буду держать голову прямо и всегда слушать свое сердце, даже когда оно разбито"

Он также поблагодарил своих друзей и поклонников, которые поддерживают его на протяжении этого тяжелого период жизни. Больше детальной информации о причинах разрыва он давать не стал.

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Ранее сообщалось, что Аврил Лавин разорвала помолвку с рэпером Mod Sun.

Звёзды,Аврил Лавин,
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