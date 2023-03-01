Березин заявил, что Моргунову "оставляет жизненная энергия"

Березин признался, что редко общается с дикторкой, так как та находится «в непривычном состоянии». Актер отметил, что у него с мамой была похожая ситуация. По словам артиста, он наблюдает за тем, как коллегу «оставляет привычная жизненная энергия». Как заявил диктор, к этому стоит относится с пониманием. Он добавил, что Моргунова «живет в своем мире».