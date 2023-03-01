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1 час назад

Диктор Владимир Березин заявил, что Моргунову "оставляет жизненная энергия"

Газета.Ru

Диктор Владимир Березин рассказал в беседе с mk.ru о самочувствие артистки Светланы Моргуновой.

Березин заявил, что Моргунову "оставляет жизненная энергия"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Березин признался, что редко общается с дикторкой, так как та находится «в непривычном состоянии». Актер отметил, что у него с мамой была похожая ситуация. По словам артиста, он наблюдает за тем, как коллегу «оставляет привычная жизненная энергия». Как заявил диктор, к этому стоит относится с пониманием. Он добавил, что Моргунова «живет в своем мире».

«Она рядом, но уже живет не жизнью тусовки. А жизнью простой бабушки своей внучки. То жизнелюбие, те «яркие брызги шампанского», чем была знаменита Моргунова, остались в истории», — посетовал Березин.

Он добавил, что ее состояние усугубилось после смерти сына Максима.

Звёзды,Светлана Моргунова,Владимир Березин,
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