Березин заявил, что Моргунову "оставляет жизненная энергия"

Диктор Владимир Березин рассказал в беседе с mk.ru о самочувствие артистки Светланы Моргуновой.
Березин признался, что редко общается с дикторкой, так как та находится «в непривычном состоянии». Актер отметил, что у него с мамой была похожая ситуация. По словам артиста, он наблюдает за тем, как коллегу «оставляет привычная жизненная энергия». Как заявил диктор, к этому стоит относится с пониманием. Он добавил, что Моргунова «живет в своем мире».
«Она рядом, но уже живет не жизнью тусовки. А жизнью простой бабушки своей внучки. То жизнелюбие, те «яркие брызги шампанского», чем была знаменита Моргунова, остались в истории», — посетовал Березин.
Он добавил, что ее состояние усугубилось после смерти сына Максима.