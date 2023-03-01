Экс-супруг Майли Сайрус планирует судиться с ней из-за песни

Актер Лиам Хемсворт обвинил свою бывшую супругу Майли Сайрус в клевете. Артистка выпустила трек Flowers, где описала их болезненные отношения.
По словам Хемсворта, из-за клеветы Сайрус в его адрес он чуть не лишился роли в сериале «Ведьмак» от компании Netflix. Актер подал в суд на бывшую возлюбленную. Он настаивает на том, что певица не имела права рассказывать в своем хите Flowers об их неудачных отношениях, передают зарубежные СМИ.
В песне артистка заявляет, что может добиться всего без экс-супруга. Кроме того, клип девушка сняла в доме, где, по слухам, актер ей изменял.
«Любить себя я могу лучше, чем можешь ты», — поет Сайрус.
Напомним, новая песня звезды за неделю набрала 100 миллионов прослушиваний на сервисе Spotify, установив рекорд, который ранее принадлежал треку Butter k-pop группы BTS.