Экс-супруг Майли Сайрус планирует судиться с ней из-за песни

Актер Лиам Хемсворт обвинил свою бывшую супругу Майли Сайрус в клевете. Артистка выпустила трек Flowers, где описала их болезненные отношения.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам Хемсворта, из-за клеветы Сайрус в его адрес он чуть не лишился роли в сериале «Ведьмак» от компании Netflix. Актер подал в суд на бывшую возлюбленную. Он настаивает на том, что певица не имела права рассказывать в своем хите Flowers об их неудачных отношениях, передают зарубежные СМИ.

В песне артистка заявляет, что может добиться всего без экс-супруга. Кроме того, клип девушка сняла в доме, где, по слухам, актер ей изменял.

«Любить себя я могу лучше, чем можешь ты», — поет Сайрус.