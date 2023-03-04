Родился в колонии, вырос на сцене: судьба Бориса Моисеева

Один из самых эксцентричных и ярких артистов российской эстрады Борис Моисеев 4 марта отмечал бы свой день рождения. "Рамблер" вспоминает непростой путь артиста к славе.

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Мойсес, рожденный в колонии

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Жизнь яркого и нестандартного Бориса Моисеева была необычной с младенчества. Борис родился в 1954 году в Белоруссии, под Могилевом, но не в роддоме, а в Мозырской колонии. Его мать, Геня Борисовна Мойсес, отбывала наказание в женской исправительной колонии по политической статье. Борис позже рассказывал, что его мать была интеллигентной женщиной с непростой судьбой, и срок она получила за свои слова: «с***ь я хотела на вашу Коммунистическую партию».

Отца своего Борис не видел, но знал, что он познакомился с матерью в этой же колонии. Предположительно, мужчина был начальником блока, потому как конвоирами там работали женщины. У его матери на тот момент уже было двое сыновей от мужа, пропавшего на фронте, и она мечтала о девочке, шила будущей дочери платья и представляла, как будет наряжать ее в них. Когда у Гени Борисовны родился третий сын, она назвала его именем своего отца.

После осовобождения из колонии, женщине, одной с тремя сыновьями пришлось тяжело – она сутками работала Могилевском кожевенном заводе, чтобы прокормить семью. При этом она уделяла время воспитанию детей. Заметив, что третий сын рос слабым и нежным ребенком, Геня Борисовна отдала его не на спорт, а на танцы при местном Доме культуры. С тех пор танцы и стали главным увлечением в жизни будущего артиста.

Учеба и первые шаги в карьере

Уже в 14 лет Борис поступает в минское хореографическое училище, где ему преподавала звезда сцены Нина Млодзинская, выступавшая в свое время вместе с самой Анной Павловой. Училище Моисеев окончил как классический танцовщик, а затем попал на Украину в балетную труппу Харьковского оперного театра. На первом рабочем месте яркий парень смог построить успешную карьеру – от артиста массовки до хореографа-постановщика.

В 1975 году Моисеев переезжает в Литву, где становится балетмейстером оркестра «Тримитас» в городе Каунас. Со временем классическая хореография сменилась эстрадными номерами. Этот жанр стал для Моисеева любимым и прорывным. Все свои идеи он решил воплощать в составе трио «Экспрессия», где вместе с ним выступали две эффектные танцовщицы.

Трио успешно выступало в приморском варьете «Юрас Перле», где когда-то начинала петь и Лайма Вайкуле, пока артистов не заметила Алла Пугачева. Примадонна пригласила «Экспрессию» в Москву и стала их продвигать в столичной эстрадной тусовке. Коллектив выступал на подтанцовке с Пугачевой, Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым, пока в 1987 году не решил работать самостоятельно.

Сольное плавание

С тех пор началась яркая сольная карьера «Экспрессии», когда трио выступало в клубах Италии, Франции и Америки. Моисеев успел поработать режиссером-постановщиком муниципального театра в американском городе Новый Орлеан. В 1991 году коллектив вернулся в Россию.

Тогда Бориса Моисеева начала узнавать вся страна: были масштабные шоу, спектакли, мюзиклы с отечественными и западными звездами. Позже Моисеев запел, представив стране свой нестандартный образ. Сначала его не все поняли, но позже Борис закрепил за собой статус самого эксцентричного и нетрадиционного артиста России, создав такие хиты, как такие как «Голубая луна», «Петербург-Ленинград», «Глухонемая любовь» или «Две свечи».

Артист успевал все: снимался в ТВ-шоу, в кино и вел «Модный приговор», а в В 2006 году Борис получил звание Заслуженного артиста России.