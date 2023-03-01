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35 минут назад

Айза призналась, что дети смотрят на нее как на "диктатора"

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай рассказала в социальных сетях об отношениях с бывшим мужем Дмитрием Анохиным.

Айза призналась, что дети смотрят на нее как на "диктатора"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Айза призналась, что им бывает сложно поладить, но у экс-супругов получается быть дружными родителями для детей. Однако блогерша не отрицает, ее сыновья Сэм и Элвис знают, что между парой тяжелые отношения.

«Уже давно смотрят на нас как на двух диктаторов», — поделилась бизнесвумен.

Айза и Анохин развелись в 2020 году. Их бракоразводный процесс происходил тяжело — долгое время пара не могла поделить общий бизнес в виде салона красоты. В итоге блогерше пришлось заплатить большую сумму бывшему мужу, чтобы оставить предприятие себе.

Звёзды,Дмитрий Анохин,
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