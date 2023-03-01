Айза призналась, что дети смотрят на нее как на "диктатора"

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай рассказала в социальных сетях об отношениях с бывшим мужем Дмитрием Анохиным.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Айза призналась, что им бывает сложно поладить, но у экс-супругов получается быть дружными родителями для детей. Однако блогерша не отрицает, ее сыновья Сэм и Элвис знают, что между парой тяжелые отношения.

«Уже давно смотрят на нас как на двух диктаторов», — поделилась бизнесвумен.