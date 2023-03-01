Айза призналась, что дети смотрят на нее как на "диктатора"

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай рассказала в социальных сетях об отношениях с бывшим мужем Дмитрием Анохиным.
Айза призналась, что им бывает сложно поладить, но у экс-супругов получается быть дружными родителями для детей. Однако блогерша не отрицает, ее сыновья Сэм и Элвис знают, что между парой тяжелые отношения.
«Уже давно смотрят на нас как на двух диктаторов», — поделилась бизнесвумен.
Айза и Анохин развелись в 2020 году. Их бракоразводный процесс происходил тяжело — долгое время пара не могла поделить общий бизнес в виде салона красоты. В итоге блогерше пришлось заплатить большую сумму бывшему мужу, чтобы оставить предприятие себе.