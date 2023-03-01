Галина, дочь модельера Валентина Юдашкина, считает, что онкологическое заболевание, с которым борется ее отец, сплотила семью. Такое мнение она выразила в интервью с Мадонной Мур.
По словам Юдашкиной, модельер чувствует себя лучше, а прогнозы докторов позитивные. Она отметила, что в лечении Валентина применяют отечественные лекарственные средства, поскольку за рубежом лечить Юдашкина отказались. Болезнь прогрессировала слишком быстро, и врачи за этот случай не взялись.
Галина подчеркнула, что болезнь кутюрье сделала их семью крепче. Родственники помогают Юдашкину сохранять бодрость духа и стараются обеспечить ему активный образ жизни.
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