Галина, дочь модельера Валентина Юдашкина , считает, что онкологическое заболевание, с которым борется ее отец, сплотила семью. Такое мнение она выразила в интервью с Мадонной Мур.

По словам Юдашкиной, модельер чувствует себя лучше, а прогнозы докторов позитивные. Она отметила, что в лечении Валентина применяют отечественные лекарственные средства, поскольку за рубежом лечить Юдашкина отказались. Болезнь прогрессировала слишком быстро, и врачи за этот случай не взялись.