Алексей Чумаков рассказал об отношении к дочери

Певец Алексей Чумаков рассказал, что считает себя любящим отцом. Однако из-за чрезмерного внимания он является "большой проблемой" для дочери Амелии. Подробностями артист поделился в интервью с Лаурой Джугелией для YouTube-шоу FAMETIME TV.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Чумаков, он старается контролировать свою дочь, чтобы она не совершила ничего плохого. И при этом он хочет, чтобы мир Амелии был "в кайфе". Чумаков считает, что главное – дать подушку любви:

"Пусть лежит на ней или прыгает. Уходит с нее, когда угодно".