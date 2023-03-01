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25 минут назад

Певец Алексей Чумаков рассказал об отцовстве

Мария Иглина

Певец Алексей Чумаков рассказал, что считает себя любящим отцом. Однако из-за чрезмерного внимания он является "большой проблемой" для дочери Амелии. Подробностями артист поделился в интервью с Лаурой Джугелией для YouTube-шоу FAMETIME TV.

Алексей Чумаков рассказал об отношении к дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Чумаков, он старается контролировать свою дочь, чтобы она не совершила ничего плохого. И при этом он хочет, чтобы мир Амелии был "в кайфе". Чумаков считает, что главное – дать подушку любви:

"Пусть лежит на ней или прыгает. Уходит с нее, когда угодно".

Прилучный признался, что поступил на актера из-за матери

Кроме этого, певец отметил, что он не ревнивый, но "уже ненавидит" будущего супруга дочери.

Ранее экс-бойфренд Аврил Лавин высказался о разорванной помолвке.

Звёзды,Аврил Лавин,Алексей Чумаков,
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