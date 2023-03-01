У Черри Сиборн, жены музыкального исполнителя Эда Ширана, развилась опухоль, когда она была беременна. О болезни близкого человека Ширана пишет "Би-би-си".

Музыкант объяснил, что до родов, в результате которых в мае прошлого года родилась вторая дочь, лечить опухоль было невозможно. Какого рода это новообразование, Ширан не уточнил.

Эд Ширан также рассказал, что в прошлом году "впал в депрессию" из-за самочувствия жены и смерти близкого 31-летнего друга. В социальных сетях он отмечал, что, узнав о болезни Черри, изменил отношение к музыке.

По собственным словам в анонсе акустического альбома, он впервые не старался создать пластинку, которая понравится аудитории, а выражал в музыке всё, что у него на душе:

"Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал все, что вырывалось наружу. И чуть больше чем за неделю я заменил десятилетний труд своими самыми глубокими, самыми мрачными мыслями".