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2 часа назад

Певец Дмитрий Колдун заявил, что сохраняет брак с помощью своего химического образования

Мира Маркина

Музыкальный исполнитель Дмитрий Колдун использует химическое образование, чтобы сохранять брак, и "опирается на реакции обмена". Об этом он рассказал в интервью для Леди Mail.ru.

Дмитрий Колдун сохраняет брак с помощью химического образования
Фото: СоцсетиСоцсети

Музыкант сказал, что не связывает личную жизнь с тенденциями и не сравнивает с тем, как обстоят дела у других пар. Несмотря на то что его как музыканта окружает много коллег и поклонниц, Колдун всегда помнит, "что имеет сейчас и что может потерять, ничего не получив взамен".

Певец рассказывал, что познакомился с будущей женой, когда ходил курить с одноклассниками. Позже пара отказалась от вредной привычки. Дмитрий Колдун и Виктория Хамицкая поженились спустя 10 лет отношений по настоянию девушки.

Комик рассказал о необычном способе сохранить страсть в отношениях

Ранее Дмитрий Колдун публично поздравил жену с годовщиной свадьбы.

Звёзды,Дмитрий Колдун,Mail.ru Group,
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