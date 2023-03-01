Дмитрий Колдун сохраняет брак с помощью химического образования

Музыкальный исполнитель Дмитрий Колдун использует химическое образование, чтобы сохранять брак, и "опирается на реакции обмена". Об этом он рассказал в интервью для Леди Mail.ru.
Музыкант сказал, что не связывает личную жизнь с тенденциями и не сравнивает с тем, как обстоят дела у других пар. Несмотря на то что его как музыканта окружает много коллег и поклонниц, Колдун всегда помнит, "что имеет сейчас и что может потерять, ничего не получив взамен".
Певец рассказывал, что познакомился с будущей женой, когда ходил курить с одноклассниками. Позже пара отказалась от вредной привычки. Дмитрий Колдун и Виктория Хамицкая поженились спустя 10 лет отношений по настоянию девушки.