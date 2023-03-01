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1 час назад

Ида Галич откровенно рассказала, в каких она сейчас отношениях с бывшим мужем

Super.ru

За два года после развода Иды Галич с Аланом Басиевым воды утекло много. Экс-супруги так и не раскрыли причину разрыва, но преданные поклонники не дремлют. Время от времени фанаты интересуются, как обстоят дела с Аланом и общаются ли бывшие супруги. Сама блогерша честно отвечает, что они отношения поддерживают, правда исключительно из-за общего ребенка — трехлетнего Леона.

Ида Галич откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем
Фото: Super.ruSuper.ru

«Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога "как дела", но не более», — рассказала она в личном блоге в Инстаграме*.

Но похоже, что Иду не очень-то и радуют вопросы о бывшем.

«Страничка у него не поменялась. Вы можете найти и спросить лично», — добавила она.

Ида познакомилась с будущим супругом случайно: оба стояли в очереди в туалет в ночном клубе. Алан Басиев не узнал в незнакомке уже популярную на тот момент блогершу. Возможно, именно это ее и подкупило. В 2018 году влюбленные поженились — брак продержался всего несколько лет. В 2020-м у них родился сын, но всего через год молодые родители официально развелись.

К слову, вопросы о личной жизни телеведущей поступают регулярно. Особенно после того, как ее застали на светской вечеринке со Стасом Круглицким. Они не стали плодить слухи и сообщили, что уже расстались. Правда, недавно в сторис Иды снова заметили мужчину, похожего на Стаса. Но блогерша наличие отношений отрицает:

«Парня нет. Мне не надо».

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Ида Галич,
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