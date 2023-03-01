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1 час назад

48-летняя актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини

Мария Иглина

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками снимком в бикини. Соответствующую фотографию 48-летняя звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

48-летняя Судзиловская показала фигуру в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всем доброго вечера! Тепла, добра, покоя!" — обратилась Судзиловская к своим подписчикам.

Социальные сети

Поклонники восхитились увиденным и оставили восторженные комментарии:

"Как приятно среди нашего белого снега видеть счастливо загорающих у моря", "Красивая, отдохнувшая, в своей морской стихии", "Олеся, вы очень красивая женщина. У вас обворожительная улыбка. Вы нежная, восхитительная, женственная. В вас море обаяния".

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Известно, что сейчас Олеся Судзиловская отдыхает в Таиланде вместе с семьей.

Ранее блогерша похвасталась телом в купальнике в 51 год.

Звёзды,Олеся Судзиловская,
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