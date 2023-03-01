48-летняя Судзиловская показала фигуру в бикини

"Как приятно среди нашего белого снега видеть счастливо загорающих у моря", "Красивая, отдохнувшая, в своей морской стихии", "Олеся, вы очень красивая женщина. У вас обворожительная улыбка. Вы нежная, восхитительная, женственная. В вас море обаяния".