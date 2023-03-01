Галич рассказала об отношениях с экс-супругом

«С Аланом мы сейчас общаемся только по поводу ребенка. Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога "Как дела?", но не более. Поэтому не знаю, наверное, у него все хорошо», — заявила Галич.