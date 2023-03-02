Бордовских рассказала о диагнозе сына

Ведущая Юлия Бордовских рассказала об испытаниях, которые выпали на ее долю за несколько лет жизни в США. Так получилось, что брак знаменитой женщины не выдержал переезда. И особенно тяжело пришлось детям - сыну Федору и дочери Марии.

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Бордовских переехала в Штаты с семьей в далеком 2014 году и вернулась в 2021. За это время многое произошло. Как рассказала Юлия в новом интервью, у ее сына был выявлен синдром дефицита внимания и гиперактивности. "Мой сын хотел убить всех в школе и кричал на всех углах "I kill you", - сказала ведущая в эфире шоу "Стрелец-молодец". - А что значит "I kill you" в Америке? Конечно, вызывают родителей в школу. Меня вызывали каждый день".

Непросто пришлось и Маше. Из-за сложных отношений со сверстниками у девочки развилась анорексия. По словам Бордовских, она поначалу винила в проблеме соцсети, где можно часто встретить фото эффектных худых девушек.