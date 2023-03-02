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1 час назад

Юлия Бордовских рассказала о диагнозе сына

Суть событий

Ведущая Юлия Бордовских рассказала об испытаниях, которые выпали на ее долю за несколько лет жизни в США. Так получилось, что брак знаменитой женщины не выдержал переезда. И особенно тяжело пришлось детям - сыну Федору и дочери Марии.

Бордовских рассказала о диагнозе сына
Фото: Суть событийСуть событий

Бордовских переехала в Штаты с семьей в далеком 2014 году и вернулась в 2021. За это время многое произошло. Как рассказала Юлия в новом интервью, у ее сына был выявлен синдром дефицита внимания и гиперактивности. "Мой сын хотел убить всех в школе и кричал на всех углах "I kill you", - сказала ведущая в эфире шоу "Стрелец-молодец". - А что значит "I kill you" в Америке? Конечно, вызывают родителей в школу. Меня вызывали каждый день".

Непросто пришлось и Маше. Из-за сложных отношений со сверстниками у девочки развилась анорексия. По словам Бордовских, она поначалу винила в проблеме соцсети, где можно часто встретить фото эффектных худых девушек.

В США Юлия работала в wellness-индустрии, училась на health-тренера, мотивирующего людей к приверженности здоровому образу жизни. Что касается Марии, то она по-прежнему живет и работает в Штатах.

Звёзды,Юлия Бордовских,
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