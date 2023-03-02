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2 часа назад

Бритни Спирс продала дом в убыток

Lenta.ru

Американская поп-певица Бритни Спирс продала дом в калифорнийском городе Калабасас в убыток. Артистка получила за недвижимость 10,1 миллиона долларов (7,6 миллиарда рублей), передает Dirt.

Бритни Спирс продала дом в убыток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спирс и ее муж Сэм Асгари приобрели объект летом 2022 года за 12 миллионов долларов. Площадь дома составляет более тысячи квадратных метров, а площадь участка, на котором он располагается — 0,6 гектара. Внутри основного здания семь спален и девять ванных. Другие удобства включают в себя домашний кинотеатр на десять зрителей, винный погреб, бар, спортзал и комнату для упаковки подарков.

Помимо главной постройки, на территории имеются гостевой дом с одной спальней, гараж на пять машин, бассейн и спа-зона. Из гостиной можно попасть на террасу с камином и барбекю станцией.

Спирс искала покупателя для дома в Калабасас два месяца. О том, что певица выставила жилье на продажу, стало известно в начале января. Точно неизвестно, почему Бритни решила избавиться от особняка, однако СМИ утверждают, что дом ей разонравился.

Звёзды,Бритни Спирс,
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