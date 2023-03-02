Сюзанна призналась, что боится сойти с ума

Харизматичная певица с необычной внешностью нечасто дает интервью и рассказывает о личной жизни. Но в этот раз девушка, по-видимому, сделала исключение и появилась в крайне откровенном подкасте «Правило 34», ведущие которого зачастую касаются табуированных в обществе тем. Помимо того что Сюзанна рассказала о своем отношении к сексу и интимной жизни в целом, она еще и поделилась очень личными подробностями о своей семье. В частности рассказала, что в детстве обстановка в их доме была крайне напряженной из-за серьезного психического отклонения ее бабушки.

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«У меня в семье все было очень сильно эмоционально раскачено, было очень эмоционально все. Мои мама с бабушкой разговаривают крайне громко: жестикулируют, орут, может биться посуда. <...> Это стихия, и у нас это происходило каждый день. Я говорила про семейный анамнез — в этом нет ничего смешного. Все-таки ментальное здоровье стоит блюсти, стоит за ним следить, а у нас в семье не было к этому ни привычки, ни склонности», — рассказала певица.

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По словам Сюзанны, это сказалось и на ее особенности слишком эмоционально на все реагировать, с чем она пытается работать с психологом. Однако певица отметила, что раньше обращаться за помощью было не принято. «В моем детстве очень рано возникла ситуация, в которой человеку [бабушке] нужно было лечиться, ложиться, принимать медикаменты, находиться под наблюдением врача. Но такая система медицинская, что человек должен сам прийти. Он при этом может быть абсолютно неопасным на работе, может нормально общаться с людьми, но внутри семьи он реально вредит тем, что у него проблемы с психикой, которые он не купирует», — поделилась исполнительница.

Сюзанна призналась, что, будучи ребенком, чувствовала безысходность, так как ничем не могла помочь близкому человеку. О существующей проблеме в семье, по признанию девушки, даже не догадывались ни друзья, ни знакомые. «Осень, весна — обострение. Какие-то идеи, мания преследования, как будто человека хотят убить. Все это предъявляется тебе, как будто бы это твой мотив. <...> Это все было в моем детстве. Это происходит, и это невозможно решить», — поделилась воспоминаниями девушка.